Haber hattı

Arda, Bernabeu'yu kendine aşık etti!
REAL Madrid, Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna 89'da girip 90+4'te ağları sarsan Arda Güler, İspanya'da manşetlere taşındı. Takımıyla ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu için "Güler, partiyi bitirdi"
başlığını atan As gazetesi, "Madrid taraftarı, takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları Arda Güler'in sadece idmanlarda görülen bir gol atması teselli etti"
ifadesini kullandı. Marca'da yer alan ve "Hollywood eseri" başlığı kullanılan haberde ise "Arda, Real taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu gösterdi. Net olan şey, kalitenin ona eşlik ettiği ve küçük vuruşlarla Santiago Bernabeu'yu kendisine aşık edebildiği"
denildi.
Rekorları parçalayan Alperen'e nazar değdi
NBA'DE Houston Rockets formasıyla fırtına gibi esen, rekor üstüne rekor kıran Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 112-104 mağlup ettikleri karşılaşmada sakatlandı. Maçın bitimine 39 saniye kala bloğa zıpladığı esnada çok kötü şekilde düşen milli basketbolcu, bir süre yerden kalkamadı.
Yaşadığı acı yüzüne yansıyan oyuncu, tekerlekli sandalyeyle kenara geldi. Sağ diz ve bileğinden sorun yaşadığı açıklanan Alperen'in durumunun gireceği MR sonrası netleşeceği duyuruldu.
Erciyes'te zirve Norveçli Magnus Reiten'in oldu
DÜNYANIN en prestijli kış ekstrem sporlarından olan Snowcross Dünya Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Kayseri Erciyes'te yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen organizasyonu Norveçli Magnus Reiten kazandı.
ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci, üçüncü de Avusturya'dan Elias Bacher oldu. Türkiye'nin Motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ile Galip Alp Baysan, İstikbal SNX Türkiye yarışıyla Snowcross Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ilk Türk olarak tarihe geçti.
ÇAĞDAŞ HALICI
Manisa'dan sürprize izin yok
TRENDYOL 1. Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Manisa FK, sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 12. dakikasında Sinan Osmanoğlu, 22'de de Topalli ile 2-0'ı bulan Manisa FK, ikinci devrede büyük şok yaşadı. 74'te Saponjic, 80'de de Emre Demir'in golleriyle İstanbul ekibi eşitliği yakaladı.
Ancak 85'te Oğuz Gürbulak sahneye çıkıp, ev sahibi takıma 3 hafta aradan sonra galibiyeti getirdi. Manisa puanını 31'e çıkarıp 11. sıraya yükseldi.