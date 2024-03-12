Haber hattı

REAL Madrid, Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna 89'da girip 90+4'te ağları sarsan Arda Güler, İspanya'da manşetlere taşındı. Takımıyla ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu içinbaşlığını atan As gazetesi,ifadesini kullandı. Marca'da yer alan ve "Hollywood eseri" başlığı kullanılan haberde isedenildi.NBA'DE Houston Rockets formasıyla fırtına gibi esen, rekor üstüne rekor kıran Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 112-104 mağlup ettikleri karşılaşmada sakatlandı.Yaşadığı acı yüzüne yansıyan oyuncu, tekerlekli sandalyeyle kenara geldi. Sağ diz ve bileğinden sorun yaşadığı açıklanan Alperen'in durumunun gireceği MR sonrası netleşeceği duyuruldu.DÜNYANIN en prestijli kış ekstrem sporlarından olan Snowcross Dünya Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Kayseri Erciyes'te yapıldı.ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci, üçüncü de Avusturya'dan Elias Bacher oldu.ÇAĞDAŞ HALICITRENDYOL 1. Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Manisa FK, sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 12. dakikasında Sinan Osmanoğlu, 22'de de Topalli ile 2-0'ı bulan Manisa FK, ikinci devrede büyük şok yaşadı.Ancak 85'te Oğuz Gürbulak sahneye çıkıp, ev sahibi takıma 3 hafta aradan sonra galibiyeti getirdi. Manisa puanını 31'e çıkarıp 11. sıraya yükseldi.