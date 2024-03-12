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Giriş Tarihi: 12.3.2024 09:17 Son Güncelleme: 12.3.2024 14:05

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in yeni saçları gündem oldu!

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in yeni saçları gündem oldu!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank forması giyen Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol maçını tribünlerden izledi. Milli voleybolcunun ekranlara gelen görüntüsünde ise yeni saç rengi gündem oldu.

Voleybolcu Zehra Güneş, Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol karşılaşmasını izlemek için tibünlerdeydi. Milli voleybolcunun ekranlara gelen görüntüsünde ise yeni saç rengi dikkat çekti.

Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol karşılaşmasında tribünlerde görülen bir isim dikkat çekti. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş maçı tribünlerden takip ettiği görüldü. Güneş'in yeni saç rengi ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı tonlarındaki saçlarını koyu renge boyatan milli voleybolcunun yeni görüntüleri defalarca paylaşıldı.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in yeni saçları gündem oldu!
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