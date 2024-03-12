Milli voleybolcu Zehra Güneş’in yeni saçları gündem oldu!

Voleybolcu Zehra Güneş, Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol karşılaşmasını izlemek için tibünlerdeydi. Milli voleybolcunun ekranlara gelen görüntüsünde ise yeni saç rengi dikkat çekti.

Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol karşılaşmasında tribünlerde görülen bir isim dikkat çekti. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş maçı tribünlerden takip ettiği görüldü. Güneş'in yeni saç rengi ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı tonlarındaki saçlarını koyu renge boyatan milli voleybolcunun yeni görüntüleri defalarca paylaşıldı.