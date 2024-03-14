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Giriş Tarihi: 14.3.2024 11:30

Fenerbahçe milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu ile anlaştı

Fenerbahçe milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu ile anlaştı

Sultanlar Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu ile anlaşma sağladı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ve Sultanlar Ligi'nde liderliğini sürdüren Fenerbahçe Opet gelecek sezon için kollarını sıvadı.

SULTANLAR LİGİ'NDE LİDER

Toplamda 68 puanı olan Fenerbahçe Opet, bu sezon oynadığı 24 maçtan 22 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler ligde lider durumda.

MELİHA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Volley News'ten Alessandro Garotta'nın haberine göre; Meliha İsmailoğlu Diken gelecek sezon da Fenerbahçe'de devam edecek. Milli yıldız sözleşmesini uzattı.

2021-22 sezonundan bu yana Sarı-Lacivertli ekipte yer alan Meliha, kariyerinde Bosna Hersek takımı OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank'ta forma giydi.

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Fenerbahçe milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu ile anlaştı
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