Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı gençlerin ve sporun yüzyılı olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yenilenen Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Başakşehir deyince akla gençlik geliyor. Burada genç bir başkan var. Gençlerle güzel bir süreç yürütüyor. Gençlik merkezindeki çalışmalarını takip ediyoruz. Gençlik festivalleri bizi mutlu ediyor. Başakşehir'le bakanlık olarak ortak programlar yürütüyoruz. Buradaki tesis yenilendi. Bizim bakanlık olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla, kötü alışkanlıklarla mücadele etmek. Bunun için tüm herkesi yaptığımız spor tesislerine davet ediyoruz. Anne, babalar çocuklarını buralara getirsinler, buralar her şeyiyle ücretsiz. Okul sporlarına da büyük yatırımlar yapıyoruz. İstanbul'daki okullarda spor kulüpleri kurduk. Bunların arkasında spor devrimi yaşanması var. Dünya çapında yapılan spor tesisleriyle, sahalarıyla ve pek çok tesisiyle spor devrimi yaşanıyor. Bize düşen salonları doldurup olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çekecek sporcuları yetiştirmek. Gençlerimizin bu tesislerden faydalanmasını sağlıyoruz. Bize projeler getiriyor, binlerce sporcunun yetişeceği bir tesisi yeniden düzenleyip daha üst kalitede bugün hizmete sokacağız" şeklinde konuştu.

"HER ALANDA GÜÇLÜ BİR SPOR ÜLKESİ TÜRKİYE GELİYOR"

Türkiye'de bir spor devriminin yaşandığını ifade eden Bakan Bak, "Türkiye çapında 700'e yakın havuzlar yaptık, 10 bin çocuğumuz yüzme öğrendi. Başakşehir'de çok havuz var. Bu çocukların yüzme öğrenmesi çok önemli. Yetenek taramasıyla ilkokullardaki çocukları değişik spor dallarına yönlendirdik. Her haliyle bir spor devrimi yaşanıyor. Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğiz. Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız İstiklal Marşımızı çaldıracak inşallah. 15 gün önce güreşçilerimiz Avrupa şampiyonu oldu, tekvandoda dünya şampiyonu olduk. Haltercilerimiz, okçularımız, jimnastikçilerimiz... Her alanda güçlü bir spor ülkesi Türkiye geliyor. Benden önceki bakan arkadaşımız da yatırımlar yaptı. Her şeyin talimatını da sayın Cumhurbaşkanımız verdi, bizleri yönlendiriyor. Her alanda gençlerle spor ve kültür imkanı sunacaksınız diyor. Türkiye Yüzyılı gençlerin ve sporun yüzyılı olacak. Her şeyiyle gençlerin emrindeyiz. Bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.