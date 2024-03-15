Muhteşem kartal

FIBA Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol takımı tarihi bir başarıya imza attı.Sahasındaki ilk karşılaşmayı da 81-60 kazanan Kara Kartal zafere uzanmasını bildi. Beşiktaş'ta 14'er sayı atan Evans ile Nogic galibiyetin mimarları oldular.Finalde ilk mücadeleyi 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.