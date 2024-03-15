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Giriş Tarihi: 15.3.2024

Muhteşem kartal

Muhteşem kartal
FIBA Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol takımı tarihi bir başarıya imza attı. Siyahbeyazlılar, yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yenerek adını finale yazdırdı. Sahasındaki ilk karşılaşmayı da 81-60 kazanan Kara Kartal zafere uzanmasını bildi. Beşiktaş'ta 14'er sayı atan Evans ile Nogic galibiyetin mimarları oldular. Kartal, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk mücadeleyi 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.
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Muhteşem kartal
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