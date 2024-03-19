Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Mücadeleye İtalyan ekibi iyi başlayan taraf olsa da Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas ve Fedorovtseva'nın hücumdaki etkili performansıyla öne geçen taraf oldu. Skorun 13-9 olmasıyla, Allianz Vero Volley molaya giden taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, mola dönüşünde Meliha'nın servisleriyle üst üste 3 sayı daha bulup skoru 16-9'a getirirken, İtalyan temsilcisi bir kez daha molaya gitti. Molanın ardından etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-15 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan ekip Fenerbahçe Opet oldu. İtalyan temsilcisinde Rettke file önünde boy avantajını iyi kullanarak takımını sete ortak etti. Melissa Vargas ve Fedorovtseva, ilk sette olduğu gibi bu sette de hücumdaki performansıyla öne çıktı. Sarı-lacivertli ekip sette durumu 19-12'ye getirirken, Allianz Vero Volley, mola dönüşünde farkı 3 sayıya kadar indirdi: 19-16. Karşılıklı sayılarla skor 24-24 olurken, son bölümde Egonu'nun etkili oyunuyla İtalyan ekibi seti 26-28 önde tamamladı.

Mücadelenin üçüncü seti karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Opet'te Fedorovtseva'nın üst üste ace servisleri, Allianz Vero Volley'da ise kaptan Orro'nun file önündeki sayıları öne çıkarken ilk bölüm 13-14'lük skorla geçildi. Mola dönüşünde Meliha'yla hem hücum hem de savunmada sayılar bulan Fenerbahçe Opet, 3-0'lık seriyle durumu 16-14'e getirdi. Son bölümde hücumda Drca ve Fetisova, savunmada da Gizem'le oyun üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Opet, seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sette olduğu gibi iki takım bu sete de karşılıklı sayılarla başladı. Mücadelenin ilk bölümü Allianz Vero Volley'in 14-13'lük üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Opet, mola dönüşünde Melissa Vargas'ın üst üste ace'leriyle 18-17 öne geçti. Konuk takımda Egonu'nun son bölümde üst üste sayılarıyla skor avantajı İtalyan ekibine geçti: 20-22. Son bölümde Fedorovtseva'nın 2 blok sayısı, İtalyan ekibinin de savunma hatasıyla 3-0'lık seri yakalayarak öne geçen Fenerbahçe Opet'te son sözü yine Fedorovtseva söyledi. Smaçla skoru 24-23'e getiren bu oyuncu, attığı ace'le de seti bitirerek mücadeleyi altın sete taşıdı: 25-23.

Altın sete iyi başlayan taraf Allianz Vero Volley oldu. İtalyan ekibi skoru 4-1'e getirirken Fenerbahçe Opet molaya gitti. Molanın ardından Melissa Vargas'ın hücum, Aslı Kalaç'ın da savunmasıyla farkı kapatan sarı-lacivertli takım, saha değişikliğine önde girdi: 8-7. Saha değişikliğinin ardından İtalyan ekibi 3-0'lık seri yakalayarak 10-8 öne geçti. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Allianz Vero Volley, seti 15-11 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve tribünleri tamamen doldurdu. Mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt ve Mustafa Kemal Danabaş da tribünden takip etti.