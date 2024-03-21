Helal olsun Hamilton!

Uzun zamandır devam eden katil İsrail'in, Filistin'deki soykırımına dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton 'dur' dedi. Daha önce de Gazze'deki saldırılara tepki gösteren Büyük Britanyalı pilot, 36 milyon takipçili sosyal medya hesabından insanlık dersi verdi."Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum.Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi, sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Hemen şimdi ateşkes" ifadelerini kullandı. Hamilton ayrıca,bilgisini paylaştı.