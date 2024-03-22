Haber hattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Süper Lig'de yeni bir uygulama daha başlattı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre 30. haftadan itibaren mücadele edecek takımların analizleri, maç öncesi hakemlere iletilmeye başlandı. Bu uygulama, UEFA'nın benzer bir sistemini temel alırkenTakımların son 3 maçına ait veriler dikkate alınarak dataların güncelleneceği ve bu sayede hakemlerin gelecek maçlara daha iyi hazırlanacağı vurgulandı.Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin ekibini 85-84 mağlup etti. Bu sonuçla 14. galibiyetini alan lacivert- beyazlılar play-in umutlarını korudu. Anadolu Efes'te 24 sayı atan Bryant maçın en skorer ismi olurken, zaferde büyük rol oynadı. Clyburn 13, Thompson ise 10 sayı kaydetti. Play-in formatının gelmesiyle birlikte normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar, play-in etabında play-off mücadelesi verecek. Haftaya İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak olan Efes, Fenerbahçe Beko maçı ile birlikte normal sezonu tamamlayacak.TURGUT DOĞANtcTurk ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Paris 2024 Olimpiyatları'na yönelik sponsorluk anlaşmasına imza attı. Olimpiyatevi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan TMOK Başkanı Uğur Erdener, "Bu özel günde Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi BtcTurk ile birlikte özel ve güzel bir anlaşma imzalamaktan mutluyuz.11 dalda 51 sporcumuzun kota aldığını biliyoruz ama bu daha da artacak. 100'e yakın sporcu daha Paris'te bizi temsil edecek.değerlendirmesinde bulundu.BERKAY TURANYILDIZ Holding Basketbol Takımı Şirketler Arası Basketbol Ligi'nde (CBL) zorlu geçen bir sezonun ardından şampiyonluğa uzandı. Nisan ayında kuruluşunun 10. yılını kutlayacak olan Potanın Yıldızları; CBL Seri-A Ligi'nde birbirinden zorlu rakiplerle girdiği kıyasıya rekabette gülen taraf oldu. Oynadığı 11 maçın 10'undan galibiyetle ayrılan Yıldız Holding, CBL'deki ilk şampiyonluğunu kazandı. Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın,Spor alanlarındaki başarılı performansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.