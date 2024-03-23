Bilal Erdoğan: Göçebe oyunları en büyük etkinlik

TURİZM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇEKİM GÜCÜ

Oyunların Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) inisiyatifi olduğuna vurgu yapan Bilal Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da çok önemli bir çekim gücü olduğuna inanıyorum. Biz bunu Türkiye'de İznik'te yaşadık. Dünya'da İznik'in daha fazla konuşulduğuna şahit olduk. Dolayısıyla Dünya Göçebe Oyunları hem Astana'nın hem de Kazakistan'ın daha fazla bilinmesine yol açacaktır" diye konuştu.