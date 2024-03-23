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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Göçebe oyunları en büyük etkinlik

Göçebe oyunları en büyük etkinlik

Astana’da 5.’si düzenlenecek olan organizasyonun en başarılı etkinlik olmasını istediklerini belirten Erdoğan, “Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliğidir” dedi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 14 Eylül'de Astana'da 5'incisi düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları için Kazakistan'da temaslarda bulundu. Organizasyon için geri sayımı başlattıklarını belirten Erdoğan, "İlk bileti de biz aldık. Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisinin en başarılı etkinlik olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu oyunlar, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliğidir" ifadelerini kullandı.

TURİZM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇEKİM GÜCÜ
Oyunların Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) inisiyatifi olduğuna vurgu yapan Bilal Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da çok önemli bir çekim gücü olduğuna inanıyorum. Biz bunu Türkiye'de İznik'te yaşadık. Dünya'da İznik'in daha fazla konuşulduğuna şahit olduk. Dolayısıyla Dünya Göçebe Oyunları hem Astana'nın hem de Kazakistan'ın daha fazla bilinmesine yol açacaktır" diye konuştu.
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Göçebe oyunları en büyük etkinlik
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