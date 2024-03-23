Göçebe oyunları en büyük etkinlik

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 14 Eylül'de Astana'da 5'incisi düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları için Kazakistan'da temaslarda bulundu. Organizasyon için geri sayımı başlattıklarını belirten Erdoğan, "" ifadelerini kullandı.Oyunların Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) inisiyatifi olduğuna vurgu yapan Bilal Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da çok önemli bir çekim gücü olduğuna inanıyorum.Dünya'da İznik'in daha fazla konuşulduğuna şahit olduk. Dolayısıyla Dünya Göçebe Oyunları hem Astana'nın hem de Kazakistan'ın daha fazla bilinmesine yol açacaktır" diye konuştu.