Haber hattı

1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Avustralya Grand Prix'sini, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Yarışı 1 saat 20 dakika 26.843 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitiren Sainz, sezonun ilk, kariyerinin 3. etap galibiyetine ulaştı. Ferrari'den Monaco'lu Charles Leclerc, takım arkadaşının 2.366 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Liderin 5.904 saniye gerisinde McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise üçüncülüğü elde etti. Red Bull'un şampiyona lideri pilotu Max Verstappen ise dördüncü turda yaşadığı fren arızası nedeniyle yarıştan çekildi.Futbol Federasyonu'nun (DFB), Alman spor giyim markası Adidas ile anlaşmasını sonlandırıp Amerikan markası Nike ile el sıkışması, Almanya'yı adeta ayağa kaldırdı.Tepkiler sonrası federasyon, bu kararın ekonomik nedenlerden dolayı alındığını belirtirken, "Duygusal tepkileri anlıyoruz ancak ekonomik kararlar almalıyız" dedi. Alman malıanlaşma sağladığı iddia ediliyor.Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nın ikinci gününde de başarılı sonuçlar aldık. Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, yarı final maçında Meksika karşılaşmasından 5-2 galip ayrılarak finale yükseldi. Türkiye, finalde Brezilya-İtalya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.Emirhan Akçakoca uzun atlamada dünya rekoru kırarak birincilik kürsüsüne çıktı. Muhammet Uysal 1500 metre yürüyüşte, Ali Topaloğlu disk atmada altın madalya aldı. Erkek Bayrak Takımı da dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.Adıyaman FK-Serik Bld: 1-2, Buca 1928-Kırşehir FK: 4-1, Ankaraspor- Diyarbekir: 1-0, Karacabey Bld. -Vanspor: 2-2,Isparta 32-Arnavutköy Bld.: 0-1, Karaman FK-Etimesgut Bld.: 2-1, Amed S.F.-24Erzincan: 4-1, Bld. Derince-Fethiye: 4-1, Uşak-İnegöl: 0-1, İskenderun- Kastamonu: 0-3, Aksaray Bld.-Iğdır FK: 1-1, Düzce-Soma: 0-2, Sarıyer-Menemen FK: 2-4,Edirne-Küçükçekmece Sinop: 2-0, Kırıkkalegücü- Malatya Arguvan: 5-0, Aliağa-Tarsus İY: 10-1, Gümüşhane S. F.-Mardin 1969: 2-3, Karabük İY-Talasgücü Bld.: 1-0,Batman Petrol- Hacettepe 1945: 1-0, Silifke Bld.-Efeler 09: 1-3, Ergene Velimeşe- Kemerkent Bulvar: 0-0, Turgutlu-Sapanca Gençlik: 3-1, Pazar-Eynesil Bld.: 4-1, Elazığspor- Kelkit Hürriyet: 2-1,Bld. Kütahya- Osmaniye: 1-0, Ağrı 1970- Fatsa Bld: 1-1, Kuşadası- Bornova 1877: 4-1, Darıca G.Birliği-Büyükçekmece Tepecik: 1-2, 1922 Konya- Bayburt Öİ: 4-0,Çankaya-Balıkesir: 0-0, Sultanbeyli Bld.- Bursa Yıldırım: 3-0, Siirt İÖİ-Çatalca: 2-1, Ordu 1967-Nevşehir Bld.: 4-3, Alanya Kestel-23 Elazığ FK: 4-1, Adana 1954-Tokat Bld. Plevne: 2-1, Sebat Gençlik-Bergama S. F: 0-1.