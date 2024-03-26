59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) 59'uncusu 21-28 Nisan'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetlerinin yaşanacağı yarışta Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasında, "23-25 Nisan 2024 Tarihlerinde ilimizde Düzenlenecek etaplarda 7'den 77'ye Sporsever Muğla halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" denildi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2024) Etapları şöyle:

1: Antalya-Antalya (21 Nisan)

2: Kemer-Kaş (22 Nisan)

3: Fethiye-Marmaris (23 Nisan)

4: Marmaris-Bodrum (24 Nisan)

5: Bodrum-Kuşadası (25 Nisan)

6: Kuşadası-Manisa (26 Nisan)

7: İzmir-İzmir (27 Nisan)

8: İstanbul-İstanbul (28 Nisan)