Haber hattı

ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Rize'de Türkiye'de bir spor devrimine imza attıklarını söyledi. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan, "Türkiye'de 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bu zamana kadar 10 milyon gence yüzme öğrettik.Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, basketbol, voleybol sahaları" dedi.Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) futsal final maçında Brezilya'ya 7-4 mağlup olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, ikinci oldu. Antalya'daki Döşemealtı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Ay-Yıldızlı ekip, 4-3 önde bitirdi.Bu sonuçla kırmızı beyazlılar, şampiyonluğu kazanan Brezilya'nın ardından organizasyonu ikinci sırada bitirdi. Portekiz'i 7-6 mağlup eden Meksika Futsal Milli Takımı ise üçüncü sırada yer aldı.Batı Konferansı'nda play-in potasında yer alan Los Angeles Lakers, Doğu Konferansı'nın play-off takımlarından Indiana Pacers'ı konuk etti. Yüksek skorlu geçen ve Lakers'ın üç yıl sonra NBA'de bir ilki başardığı mücadeleden ev sahibi ekip, 150-145 galip ayrıldı. Lakers'ta dört oyuncu 25 sayı barajını aştı.