Haber hattı

HY Avrupa Ligi'nde 32. hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'da Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşılaştı. Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi lacivertbeyazlılar 97-76 kazandı.geceye damga vuran isim oldu. Will Clyburn 20 sayı ile mücadele ederken, Ercan Osmani ise 15 sayı kaydetti. Efes, gelecek hafta Fenerbahçe Beko'nun konuğu olacak.ençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de özel eğitim okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'projesinin programına katıldı. Programda konuşan Bak, "AK Parti iktidarı öncesi özel çocuklar evlerde tutulurlardı. Devrim niteliğinde yapılan bu çalışmalar ile önemli adımlar atıldı. Bugün bu lansmanla birlikte Bakanlığımızın desteğiyle 1500 okulumuza 57 bine yakın malzeme dağıtılmış olacak. Engelli bireylerimizde spor alanında önemli başarılarımız var.Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız bu teşviklerin artırılmasını istiyor" diye konuştu.oleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasından ertelenen karşılaşmadaBu sonuçla sarı-lacivertliler, normal sezonu lider tamamladı. Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri belli oldu.Üçüncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise sezonu ikinci tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan'da başlayacak.G.Saray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için bir iddia da İspanya'dan geldi. Todofichajes'in haberine göreAston Villa'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo için Galatasaray'ın kapsını çaldı. Atletico'nun İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın transferle bizzat ilgilendiği belirtilen haberde,İspanyol devinin 24 yaşındaki oyuncu için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Bu sezon Premier League'de 7'si ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol katkısı verdi.