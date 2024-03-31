Haber hattı

Çılgın düelloda son gülen N.United
İNGİLTERE Premier Lig'de Newcastle United-West Ham United maçı uzun süre hafızalara kazınacak anlara sahne oldu… Ev sahibi Newcastle 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazandı. Devreyi 2-1 önde kapatan konuk takım, ikinci yarının başında da Bowen ile farkı ikiye çıkardı. Siyahbeyazlılar, 77'de Isak'ın penaltısıyla durumu 3-2 yaptı. 56'da oyuna giren Barnes, 83'te önce beraberliği getirdi, 90'da skoru 4-3 yaparak geri dönüşü tamamladı.
Newcastle'da ayrıca 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.
Leverkusen geri döndü zirvede arayı açtı
ALMANYA Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen, 87. dakikasına yenik girdiği maçta Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti. Hoffenheim, 33. dakikada öne geçti. 88'de Robert Andrich skoru eşitlerken, 90+1'de sahneye çıkan Schichk
Leverkusen'e zaferi getirdi. Yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Xavi Alonso'nun ekibi, puanını 73 yaptı. Bayern Münih ise Dortmund'a 2-0 yenilerek zirvenin 13 puan gerisine düştü.
Sarısiyahlılar, 10 yıl sonra rakibini deplasmanda devirdi.
2 sayı farkla kazandı önemli bir adım attı!
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 2 sayı farkla 88-86 yendi. Ligde kalma savaşı veren Denizli ekibi, bu sonuçla 9. galibiyetini alırken önemli bir adım attı. Marko Pecarski 26 sayı, 14 ribauntla Merkezefendi'nin zaferinden önemli rol oynadı.
Roko Badzim ise 16 sayı kaydetti. Diğer sonuçlarla şöyle: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 92-76, Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Bld.Spor: 79-83.
EURO 2024'ün kadrolarında 26 kişi olabilir
UEFA, pandemi döneminde gerçekleştirilen EURO 2020'deki takım kadrolarını 23'ten 26'ya çıkarmış, kısa bir süre önce de İngiltere ve Hollanda, EURO 2024'te oyuncu sayısının yeniden 26 olması konusunda bir düşünce ortaya atmışlardı. UEFA'dan alınan bilgiye göre; 8 Nisan'da takım yetkilileriyle yapılacak toplantıda bu konunun değerlendirileceği belirtildi.