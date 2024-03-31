Haber hattı

İNGİLTERE Premier Lig'de Newcastle United-West Ham United maçı uzun süre hafızalara kazınacak anlara sahne oldu… Ev sahibi Newcastle 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazandı. Devreyi 2-1 önde kapatan konuk takım, ikinci yarının başında da Bowen ile farkı ikiye çıkardı. Siyahbeyazlılar, 77'de Isak'ın penaltısıyla durumu 3-2 yaptı.Newcastle'da ayrıca 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.ALMANYA Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen, 87. dakikasına yenik girdiği maçta Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti. Hoffenheim, 33. dakikada öne geçti. 88'de Robert Andrich skoru eşitlerken,Leverkusen'e zaferi getirdi. Yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Xavi Alonso'nun ekibi, puanını 73 yaptı.Sarısiyahlılar, 10 yıl sonra rakibini deplasmanda devirdi.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 2 sayı farkla 88-86 yendi. Ligde kalma savaşı veren Denizli ekibi, bu sonuçla 9. galibiyetini alırken önemli bir adım attı.Roko Badzim ise 16 sayı kaydetti. Diğer sonuçlarla şöyle: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 92-76, Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Bld.Spor: 79-83.UEFA, pandemi döneminde gerçekleştirilen EURO 2020'deki takım kadrolarını 23'ten 26'ya çıkarmış, kısa bir süre önce de İngiltere ve Hollanda, EURO 2024'te oyuncu sayısının yeniden 26 olması konusunda bir düşünce ortaya atmışlardı. UEFA'dan alınan bilgiye göre;