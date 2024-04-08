Haber hattı

009-2010 sezonunda Süper Lig'in 5. şampiyonu olarak Türk futbol tarihine geçenYeşil-beyazlı takım, son dakikada yediği golle 1461 Trabzon FK'ya 2-1 kaybetti. 29'da Çağatay'ın penaltısıyla öne geçen Bursa, 45'te İlhan Depe ile 90'da Atabey Çiçek'e engel olamadı.Şampiyon apoletli takımın futbolcuları, maçın bitiş düdüğüyle sahanın ortasında büyük üzüntü yaşadı.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa BBSK, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 69-62 mağlup etti. Play-off sıralaması için büyük önem taşıyan mücadelede Ege ekibi, ilk çeyreği 9 sayı (21-12) geride kapatsa da soyunma odasına 37-33 önde gitti.Ev sahibi, puanını 40'a yükseltip Darüşşafaka'nın (38) üstüne çıktı.Petkim- Türk Telekom: 96-94, Tofaş-ONVO Büyükçekmece: 73-94.oleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin- Nilüfer Belediye maçından sonra baba ve kızına saldırıp darp eden 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Çocuğu E.N.İ. ve arkadaşı K.M. ile maçtan çıkan U.İ., saat 19.30 sıralarında spor salonunun bahçesindeydi. F.Bahçeli taraftarlar, U.İ.'nin elinde bulunan poşetin içerisindeki G.Saray'a ait pankart ve bayrakları U.İ.'ye saldırıp aldı ve U.İ.'yi darp etti. Y.B.'nin "Mala Zarar Vermek", M.B.Ö.'nün ise "Dolandırıcılık" suçundan beş kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayı örgütledikleri saptanan H.B.A. ve M.B.Ö. ile olaya karıştıkları belirlenen M.T.P., M.Ö., Y.B., A.Y. ve S.K.E. yakalanarak gözaltına alındı. H.B.A., M.T.P., M.B.Ö. ve M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.B., A.Y. ve S.K.E.(19), tutuklanarak cezaevine gönderildi.TÜRK Hava Yolları (THY) Türk Hava Yolları Spor Kulübü spor faaliyetleri için dev bir adım atıyor. THY'den yapılan açıklamada "Ortaklığımızın yüzde 100 hissesine sahip olacağı, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, İstanbul il sınırları içindedenildi.