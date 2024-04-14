Bilecik şampiyonaya hazır

Türkiye'nin en büyük Enduro Ekstrem Park Alanı Bilecik gelecek hafta onlarca sporcuyu ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yapımı devam eden 1400 metre uzunluğundaki 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engelden oluşan ve Bilecik'in 'B' harfini yansıtan Türkiye'nin en uzun taş virajlı arazinin yapım çalışmalarında son dokunuşlar yapılıyor.

Bilecik Otogarı'nın karşısındaki Bilecik YHT'ye yakın bölgedeki 'Enduro Ekstrem Park Alanı' 365 gün hizmet verecek. Bilecik 20-21 Nisan 2024 günü Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1.Ayak Yarışı'na ilk kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile daha önce yarışların yapılacağı arazide incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Motor tutkunları ve ekstrem spor sevenlere müjde. 365 gün enduro ekstrem sporu yapabilecek bir alanı Bilecik'imize kazandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en zorlu parkuru Enduro Ekstrem Park şampiyonaya hazır" dedi.

SAYENİZDE BİLECİK BİR MARKA OLACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu ise kulüp ve sporculara ilişkin bir duyuruda bulundu. Bilecik'te gelecek hafta yapılacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın online kayıtlarının açıldığını açıklayan federasyon, "2024 sezonundan itibaren Türkiye Şampiyonları için sporculardan yarış kayıt ücretleri alınmayacaktır. Şampiyona için yapılan "3. Şahıs Sigortası" organizatör kulüp tarafından yapılacak olup, sigorta ücreti bin lira ilgili kulüp tarafından toplanacaktır. 16 yaş altı yarışçılar ile kadın sporcuların sigorta ücreti de federasyon tarafından karşılanacaktır" dedi. Kayıt ücretleri ve sigorta ücretlerinin alınmayacak olmasına sevinen onlarca ekstrem sporseverin Türkiye'nin dört bir tarafından Bilecik'e gelerek yarışmalara katılması bekleniyor. Bilecik halkı ve yetkililer de Motokros ve Enduro sporları aktiviteleri ile Bilecik'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanınacağını ifade ettiler. Sosyal medyada ise yarışlar hakkında Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür eden takipçiler, "Muhteşem. Bilecik'in ismini duyurmak için iyi bir fırsat. Sayın valim sizinle Bilecik çok güzel olacak. Sayenizde Bilecik bir marka olacak" diye yorumda bulundular.