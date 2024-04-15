Emre Talha Avrupa şampiyonu

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Açık Şampiyonasına DEPSAŞ Spor Kulübü'nün 3 genç sporcusu yarıştı. 209 takımın yarıştığı şampiyonada aldığı sonuçlarla 10. Sırada yer alana kulübün oyuncularından Emre Talha tekvandoda şampiyon olurken, 2 sporcu da beşincilik aldı.

Kulüp yöneticisi Mehmet İpek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genç yeteneklerini işleyip Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza atmalarına vesile olduklarını söyledi. Oyuncularının aldığı başarılı sonuçlardan memnuniyetini dile getiren İpek, "Bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sayısız başarılarımız oldu. Bundan da sonra ödüller aralıksız gelmeye devam edecek" dedi.