U-18 Basketbol Anadolu Şampiyonası Afyonkarahisar’da başladı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan turnuvaya Aydın, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Denizli, Mersin, Samsun ve Ankara illerinden 16 takım katılıyor. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar A,B,C ve D olmak üzere 4 grupta yapılacak.

Turnuva boyunca heyecan dolu karşılaşmalar izleyicilerle buluşacak. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "15 – 19 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılacak olan heyecan verici turnuvayı takip etmek ve Türk basketbolunun gelecek vadeden yıldızlarını izlemek için basketbol severleri bekliyoruz" denildi.

U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları basketbol turnuvasında mücadele edecek takım ve grupları şöyle:

A Grubu: Merkezefendi Belediyesi S.K. (Denizli), Adıyaman Gençlik S. K., Final Spor S.K.(Bursa), Konyaspor S.K.

B Grubu: Türk Telekom S.K.(Ankara), Malatya Sportif Basketbol S.K, Kocaeli Basket S.K, Konya Büyükşehir Belediyesi S.K.

C Grubu: Samsunspor S.K, Diyarbakır Yurdum S.K, İstanbul Vardar S.K, Tarsus Amerikan Koleji S.K.(Mersin)

D Grubu: Ada Spor Gençlik S. K.(Aydın), Mersin Doruk S.K, Hedef Takım S.K (İstanbul), Çukurova Üniversitesi S.K (Adana)