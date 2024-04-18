‘Türkiye Yüzyılı’nda destan yazacağız’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala değerlendirmede bulundu. Geçmişte tarihi madalyalar kazanıldığına dikkat çeken Bak, "Sporu seven, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'spor ülkesi' olma yolunda ilerliyoruz. Farklı branşlarda elde edilen tarihi başarılar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yansıyacak. Hedefimiz; Paris'te çıtayı yukarıya taşımak. Sporcularımız 'Türkiye Yüzyılı'nda Paris'te yeni destanlar yazmak için hazır"
diye konuştu.