Antalya etabı Jakobsen’in

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya'daki 134.7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabını Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen 2 saat 56 dakika 14 saniyelik derecesiyle kazandı. 27 yaşındaki sporcu aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti. Mazowsze Serce Polski takımından Michal Pomorski, tırmanış, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı. Yarışa bugün Kemer ile Kaş arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek. Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.