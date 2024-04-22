Jebet ve Rop ipi göğüsledi

Bu yıl ilki gerçekleştirilen BtcTurk Boğa Koşusu Üsküdar'da yapıldı. 21 kilometrelik yarı maratonu kadınlarda 1.12.55'lik derecesiyle Bahreynli atlet Ruth Jebet, erkeklerde ise 1.03.04'lük derecesiyle yine aynı ülkeden Albert Rop kazandı. 10 kilometrelik halk koşusunda kadınlarda ilk 3 Türk sporculardan oluşurken, erkeklerde Kenyalı atlet Laban Kipkemboi kazandı. İkincilik ve üçüncülük ise Türk atletlere gitti. Boğa kostümlü 100 metrelik koşuda kadınlarda Olga Kaya, erkeklerde de Kaan Taşpınar "En iyi kostüm" ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren sporculara yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde 2.1 Bitcoin ödül dağıtıldı.