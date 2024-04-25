Milli yelkenci Derin Atakan, olimpiyatlara kota aldı

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen "Last Chance Regatta" yarışlarında kadınlar "formula kite" kategorisinde mücadele eden Derin Atakan, Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Doğuş'un bir diğer milli yelkencisi Merve Vatan da dün olimpiyat kotası elde etmişti. Böylece Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 4'e yükseldi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli yelkenci Derin Atakan için tebrik mesajı yayımladı. Derin Atakan, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen Last Chance Regatta yarışlarında Formula Kite kadınlar kategorisinde 2024 Paris Olimpiyatlarında kota kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan, milli sporcu Derin Atakan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen Last Chance Regatta yarışlarında Formula Kite kadınlar kategorisinde, 2024 Paris Olimpiyatlarında kota alan milli yelkencimiz Derin Atakan'ı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyorum."