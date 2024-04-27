Haber hattı

THY EuroLeague'in ünlü hakemi Matej Boltauzer'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı… Sırp basınından Repuplika.rs'nin haberine göre; Sloven hakem, ligin 12. haftasında oynanan Partizan-Monaco mücadelesinin ardındançalarken yakalandı. Tutuklanan Boltauzer, 30 bin dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı. Sırp medyasına konuşan hakem, "Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam" dedi.HAYATINI kaybeden eski Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz,Kalp krizi nedeniyle vefat eden 76 yaşındaki merhumun cenaze namazı, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı. Namaza Yılmaz'ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve futbolcular katıldı.THY EuroLeague playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'ya 93-88 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi. İlk çeyreği 31-21 geride kapatan Kanarya, soyunma odasına da 54-50 yenik gitti. Üçüncü periyotta ipleri eline alıp 74-65'lik avantajla son çeyreğe giren F.Bahçe, bu periyotta hem hücumda hem de savunmada etkili olamayınca parkeden 93-88'lik mağlubiyetle ayrıldı.Wilbekin de 23 sayı kaydetti. Fransız ekibinde ise Donatas Motiejunas 18 sayı ile zaferde önemli pay sahibiydi. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.ŞANLIURFA'DA 7 Nisan'da oynanan ve sarı-lacivertlilerin U19 takımıyla sahaya çıkarak daha sonra çekildiği Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı sonrası Kanarya'ya verilen cezaya indirim geldi.TFF'den yapılan açıklamada, fiile uyan disiplin ihlalinin FDT'nin 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı davranış olduğunun kabul kabul edildiği belirtilti. Ayrıca hükman mağlubiyet kararı devam etti.