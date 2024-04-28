59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu Frank van Den Broek kazandı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu DSM-Firmenich Takımı'ndan Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu.

Tur'un 105.4 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı hava muhalefeti ve yağan yağmurun parkuru kayganlaştırması nedeniyle koşulamadı. Bisikletçiler (Nötrölize) yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladılar. Yarışın Genel Ferdi Şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.

TUR'UN ŞAMPİYONU BROEK

Geçtiğimiz Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile start alan ve 8 gün boyunca 1.188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin bu yoğun mücadelesi İstanbul'da noktalandı. Tur'u DSM-Firmenich Takımı'ndan Hollandalı Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. İkinciliği Terengganu Takımı'ndan Kudus Merhavi, üçüncülüğü de Polti Kometa Takımı'ndan Paul Double kazandı. Beyaz ve Kırmızı Mayoları da Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn elde etti. Sprint Mayo'sunu ise yine DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen elde etti. Takım halinde şampiyonluğu da Q.36.5 Pro Cycling kazandı.