Avrupa’ya Türk yumruğu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda tarih yazdık… Finalde ringe çıkan Fenerbahçe'nin iki sporcusu Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli rakiplerini devirerek altın madalyaya ulaştı. Final gününde ilk önce 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Rus Anastasia Kool'a karşı mücadele etti. 3 rauntluk müsabakayı 5-0 kazanan boksörümüz, altın madalyayı da boynuna taktı. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa Şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda aldığı altın madalya ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. 66 kiloda ise sahne Busenaz Sürmeneli'nindi. Rus rakibi Albina Moldazhanova'yı deviren F.Bahçeli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı.