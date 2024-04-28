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Giriş Tarihi: 28.4.2024 20:13 Son Güncelleme: 28.4.2024 20:13

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olan boksör Samet Gümüş'ü tebrik etti

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olan boksör Samet Gümüş’ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü kutluyorum. Erkeklerde 13 yıl aradan sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getiren milli sporcumuza ve bu başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sona eren Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamlayan sporcularımızın da başarılarının devamını diliyorum."

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Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olan boksör Samet Gümüş'ü tebrik etti
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