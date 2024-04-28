Galatasaray Avrupa şampiyonu

Galatasaray Sutopu Takımı tarihi başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, LEN Challenger Kupası final rövanşında Litvanya ekibi AVK Triglav'ı 19-13 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. İstanbul'daki ilk maçı da 14-6 kazanan Galatasaray, rövanşı vermeyip Avrupa'nın zirvesine çıktı. Organizasyonda hiç yenilmeden kupaya uzanan havuzun Aslanları Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattılar. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, LEN Challenger Kupası'nı Türkiye'ye getiren Galatasaray Kulübü Erkek Sutopu Takımı'nı tebrik etti.