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Giriş Tarihi: 29.4.2024

59. Bisiklet Turu omuz omuza bitti

59. Bisiklet Turu omuz omuza bitti

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun finali yağmura takıldı. Yarış nötralize edildi, sporcular finişi omuz omuza geçip dostluk mesajı verdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu. Beşiktaş Meydanı'ndan başlaması planlanan yarış öncesinde yağmur yağışının ardından yolların kayganlaşması sebebiyle ortak karar ile etap nötralize edildi ve sporcular belirlenen parkurdan Sultanahmet'e gelerek bitiş çizgisini el ele geçti.




Yarışın nötralize olmasıyla İstanbul-İstanbul etabının para ödülünün hayır kurumuna bağışlanmasına karar verilirken, genel klasman sonucunda kazanan isimler madalya ve kupalarını aldı. Genel klasman birincisi olan Hollandalı sporcu Frank van den Broek, aynı zamanda turkuaz mayonun da sahibi oldu.
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59. Bisiklet Turu omuz omuza bitti
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