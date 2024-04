Türk Telekom eSüper Kupa’nın sahibi Fenerbahçe

Türk Telekom, teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına aktarmayı sürdürürken, futbolun ve sporun dijitalleşmesine öncülük edenlerin arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'i hayata geçiren şirket, bu yıl ilk defa düzenlenen Türk Telekom eSüper Kupa'nın da isim sponsorluğu ve yayıncılığını üstlendi. eSüper Lig'i ilk altıda bitiren ve GAMEON eTürkiye Kupası'nda finale ulaşan iki takımın yer aldığı eSüper Kupa play-off aşamasının ardından yarı finale Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü yükseldi. Kaybedenler yarı finalinde Trabzonspor, Ankaragücü'nü eleyerek kupa dışına itti. Kazananlar yarı finalinde ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçerek finale adını yazdırdı. Kazananlar yarı finalinde mağlup olan Galatasaray, kaybedenler yarı finalinin galibi Trabzonspor ile finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmak için mücadele etti. Kaybedenler finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 6-4 ve 4-2'lik skorlarla geçerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Kaybedenler finalinden gelen Galatasaray, finalde kazananlar yarı finalinden gelen Fenerbahçe'yi 2-1 ve 5-1'lik skorlarla yenince kupanın sahibi 'Reset Bracket' ile belirlendi. Tivibu Spor'dan canlı yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan 'Reset Bracket'ta Fenerbahçe, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Galatasaray'ı 5-2'lik skorla geçerek eSüper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.



"Futbola olan ilgiyi artıracak her projeye gereken önemi vermeye gayret ediyoruz"



eSüper Kupa'nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbola ilginin artmasını sağlayabilecek her projeye gereken önemi vermeye gayret ediyoruz. eFutbolun ülkemizde ve dünyada, özellikle de gençler arasında ne kadar popüler olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Türk Telekom eSüper Lig, GAMEON eTürkiye Kupası ve bugün burada hep beraber takip ettiğimiz eSüper Kupa'yı hayata geçirerek eFutbol ile ülkemiz arasında bir köprü kurulması adına somut ve önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. eSüper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik ediyor, ülkemizi temsil edecekleri eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda kendilerine başarılar diliyorum. Sponsorumuz Türk Telekom'a, Türk futboluna yaptığı değerli katkılardan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca eFutbol'a yatırım yapan tüm kulüplerimizi de kutluyor, önümüzdeki sezon için her birine teker teker başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyorum"



Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Özden, " Şirket olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken dijitalleşen sporun getirdiği yenilikleri de odağımıza aldık. Sporu ve sporcuyu her alanda destekleyen bir şirket olarak eSporun da ülkemizdeki gelişimine katkı sunmak adına öncü çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle tarihte ilk kez hayata geçirdiğimiz eSüper Lig'in ikinci sezonu büyük bir heyecanla geçtiğimiz hafta final yaptı. eFutbolu geliştirmek, oyuncularımızın turnuva deneyimini artırmak amacıyla bu sezon yine tarihte bir ilke imza atarak GAMEON eTürkiye Kupası ve Türk Telekom eSüper Kupa'yı hayata geçirdik. eSüper Kupa'nın ilk sahibi olan Fenerbahçe'yi kutluyor, mücadele veren tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. eSüper Lig' ve eSüper Kupa'nın isim sponsoru ve resmi yayıncısı şirket olarak eSpor ekosisteminin öncelikli gerekliliklerinden olan 1000 Mbps yüksek hızlı fiber interneti ülkemizin her köşesine götürerek Türkiye'nin dijital dönüşümünü oyun sektöründe de amaçlıyoruz. Türk Telekom'un oyuncuların ihtiyaçlarını avantajlı tekliflerle karşılayan Playstore ile oyunseverlere sunarken, GAMEON markamız ile sektörün internet ve oyun odaklı etkileşimleri içeren daha entegre bir platformu oyuncuların hizmetine açtık. Şirket olarak spora ve sporcuya destek vermeyi, yeni teknolojileri spora entegre etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Fenerbahçe eŞampiyonlar Ligi biletini aldı



eSüper Kupa finali ile Türkiye'yi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil edecek takım belirlendi. EA FC24'te oynanan eSüper Kupa'da başarılı mücadelesiyle kupanın ilk sahibi olan Fenerbahçe, İngiltere'de oynanacak eŞampiyonlar Ligi ve tüm dünyadan lig kazananlarının katılacağı FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda Türkiye'ye temsil edecek.