Büyük skandal!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Necmettin Erbakan Akyüz altın madalya kazanmıştı. Milli sporcumuz, kürsüde Filistin bayrağı açıp Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yapmıştı. Batı dünyası bir kez daha ikiyüzlülüğünü gösterdi.
Akyüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'e verdiği destek için Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açıldığını söyledi.
Şampiyon sporcumuz, skandal karar ile ilgili, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri asla adım attıramazsınız. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı"
ifadelerini kullandı.