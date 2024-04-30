Büyük skandal!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Necmettin Erbakan Akyüz altın madalya kazanmıştı. Milli sporcumuz, kürsüde Filistin bayrağı açıp Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yapmıştı.Akyüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaŞampiyon sporcumuz, skandal karar ile ilgili, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın.ifadelerini kullandı.