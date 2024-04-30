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Giriş Tarihi: 30.4.2024 10:52

SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 müjdesi

SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Formula 1 müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geleceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 müjdesi
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