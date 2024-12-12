Video Dünya A Haber Baas Partisi karargahına girdi | Video
A Haber Baas Partisi karargahına girdi | Video

A Haber Baas Partisi karargahına girdi | Video

12.12.2024 | 12:55

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan Baas Partisi'nin karargahını görüntüledi.

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