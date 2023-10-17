AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: “Mısır üzerinden Gazze'ye insani hava koridoru açıyoruz” 17.10.2023 | 09:14 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Berlin Süreci Zirvesi'nde Batı Balkan ülkeleri ile Avrupa Birliği (AB) liderleri bir araya geldi. Zirveye, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski katıldı.

Zirvede, Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın birliğe ve ortak pazara katılım süreçleri masaya yatırıldı. İlk defa bir Batı Balkan ülkesinde organize edilen zirvenin ardından programın ev sahipliğini üstlenen Arnavutluk Başbakanı Rama, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Almanya Başbakanı Scholz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen yaptığı konuşmada, AB reformlarını hızlandırma çağrısı yaparak, "Geçtiğimiz yıl Berlin Süreci'nin emin ellerde olduğunu söylemiştim ve haklı çıktım. İyimserliğe rağmen yapılması gereken çok şey var. AB reformlarını hızlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Reformlara yatırımların eşlik edeceğini vurgulayan von der Leyen, AB'nin üç yıl önce bölge için taahhüt ettiği 30 milyar euro yatırımdan 16 milyarlık kısmını bölgeye yönlendirdiğini ifade etti.

GAZZE'YE İNSANİ HAVA KORİDORU AÇILACAK

Von der Leyen, AB'nin Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım için hava koridoru açacağını duyurdu. Von der leyen, "Gazze'deki Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacı var. Hamas'ın barbarlığının bedelini onlar ödeyemez. Bu nedenle de Mısır üzerinden Gazze'ye bir AB insani yardım koridoru oluşturuyoruz. İlk iki uçuş bu hafta yapılacak" dedi.

Von der leyen, AB'nin Gazze'deki sivillere destek olmak için insani yardım miktarını üç kat artırarak 75 milyon euro seviyesinin üzerine çıkarma kararı aldığını söyledi.

SIRBİSTAN'A YAPTIRIM KONUSU

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da gerçekleştirilen ve bir Kosovalı polis memurunun ölümüne neden olan 24 Eylül'deki saldırı nedeniyle Sırbistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da cevap veren Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin bu konuda karar almak için incelemenin sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Von der Leyen, "Bu konuda bir tavır benimseyebilmemiz için kapsamlı bir inceleme gerekiyor. İncelemenin sonucunu bekliyoruz" dedi.

Scholz ise, Kosova polisine saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Kosovalı yetkililerden olaya ilişkin kapsamlı bir inceleme talep ediyoruz ve Sırp yetkililerden de iş birliği yapmalarını talep ediyoruz. Batı Balkanlar'ın barışçıl gelişmelere ihtiyacı var" dedi.