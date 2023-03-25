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ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video

ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video

25.03.2023 | 11:59

ABD Deyrizor'daki saldırıya karşılık olarak İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi

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