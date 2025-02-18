ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Video
ABD ve Rus heyetleri Riyad'da, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı görüştü. Toplantı sonrası yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.
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