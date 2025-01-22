ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video
ABD’de etkili olan kar fırtınası ve şiddetli soğuk nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin güneyinde en şiddetli kar yağışının görüldüğü Louisiana'nın Rayne şehrinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Ülkenin kuzeyindeki New York eyaletinin bazı bölgelerinde ise kar kalınlığının yaklaşık 46 santimetreye ulaştığı belirtildi. ABD genelinde şiddetli kış fırtınası nedeniyle 2 bin 200'den fazla uçuş iptal edildi, 3 bin uçuş da ertelendi.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından dün yapılan açıklamada, kar yağışının nadir görüldüğü Körfez Kıyısı'nda tarihi bir yağış görüleceği ve Texas'ın doğusundan Florida'nın kuzeybatısına kadar saatte 3 santim veya daha fazla kar yağmasının beklendiği ifade edilmişti.
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