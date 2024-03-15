ABD’yi fırtına ve hortum vurdu: 2 ölü | Video
ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve hortumda 2 kişi hayatını kaybederken, en az 25 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Ohio'ya bağlı Logan County Şerifi Randall Dodds, Lakeview köyünde yer alan Geiger Mobil Ev Parkı'nda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Indiana'da en az 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gecesi itibarıyla Indiana'da 2, Ohio'da ise 5 hortum etkili oldu. Indiana eyaletinde en az 5 bin, Ohio'da ise 20 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.
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