AFP CEO'su isyan etti! "Baskı altındayız" | Video

Fransız haber ajansı AFP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "yeterince İsrail yanlısı" bir yayın politikası izlemediği için kamuoyu ve siyasilerin baskısı altında kaldı. Senato'ya çağrılan AFP Başkanı ve CEO'su Fabrice "Fries Bu tarz suçlamaların ciddi ve alçakça" olduğun vurguladı.