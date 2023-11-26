Video Dünya Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video
Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video

Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video

26.11.2023 | 08:37

Almanya'nın başkenti Berlin'de, savaşların barışçıl yollarla bitirilmesini isteyen binlerce kişinin katılımıyla savaş karşıtı miting düzenlendi.

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Rusya-Ukrayna savaşının 2'inci yıldönümü yaklaşırken, Almanya'da savaş karşıtı miting düzenlendi. Savaşın barışçıl yollarla bitirilmesini isteyen binlerce kişi, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Sol Parti eski milletvekili Sahra Wagenknecht'in öncülüğünde toplanan barış yanlısı grup, Ukrayna-Rusya savaşının bir an önce bitirilmesi için Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulmasını ve buna paralel olarak diplomatik temasların başlatılmasını talep etti. Mitingde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına bir an önce son vermesi çağrısı da yapıldı.
"Savaşa hayır deyin", "Çılgınca silahlanmayı durdurun", "Geleceği barışçıl ve adil bir şekilde şekillendirin" sloganlarının atıldığı mitinge yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

"SİLAH TÜCCARLARINA 90 MİLYAR EURO VERİLECEK"
Mitingde konuşma yapan eski Sol Partili politikacı Wagenknecht, konuşmasına mevcut koalisyon hükümetini eleştirerek başladı. "Yeşiller Partisi'ne ne oldu" diyen Wagenknecht, bir barış hareketi olarak yola çıkan Yeşiller'in bugün, savaş çığırtkanlığı yapan bir partiye dönüştüğünü söyledi. Almanya'nın önümüzdeki dönemde savunma sanayiine 90 milyar dolar harcayacak olmasını da sert bir şekilde eleştiren Wagenknecht, "Bu ülkede öğretmen açığı varken, hastaneler kapatılırken, alt yapısı çürürken, bir yıl içerisinde silah tüccarlarına 90 milyar euro verilecek" dedi.

"GAZZE'DE MASUM İNSANLAR, KADINLAR, ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR"
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, Ukrayna'ya daha çok silah vererek değil, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Wagenknecht, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da kınadı. "Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirmiş olduğu saldırı kabul edilemez" diyen Sahra Wagenknecht, aynı zamanda İsrail'in sivil halkı bombalamasının da kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Netanyahu hükümetinin savunma bahanesiyle sorumsuzca sürdürdüğü savaşı da kabul edemeyiz. Gazze'de masum insanlar, kadınlar, çocuklar öldürülüyor" ifadesini kullandı.

MİTİNGİN ARDINDAN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
Brandenburg Kapısı önündeki mitingin ardından savaş karşıtı göstericiler yürüyüşe geçti. Yürüyüşte, "Savaşlara Hayır", "Hemen Barış Görüşmelerine Başlansın" yazılı pankartlar taşındı. Savaş karşıtı gösteriye, yeni bir parti kurma çalışmaları içerisinde olan Sahra Wagenknechtle beraber, sol görüşlü politikacılar, sendikacılar ve bazı sanatçılar da katıldı.

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