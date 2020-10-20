Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video

Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ermenistan'ın iki insani ateşkesi de ihlal etmesi ve aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivili katletmesi büyük tepki toplamış, uluslararası aktörler ve BM'den ses çıkmamıştı. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun Medina ismindeki bebeği öldürmesi, işlediği savaş suçunun son örneği olarak dünya gündemine oturdu. Peki, Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son durum ne, en son hangi köy ve bölgeler işgalden kurtarıldı? İşte, Azerbaycan Ermenistan son durum ve sahadan son bilgiler...