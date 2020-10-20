Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video
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Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video 20.10.2020 | 10:07
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Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza! Dehşet anları kamerada | Video 20.10.2020 | 08:51
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A Haber, canlı yayında Ermenistan saldırısını kaydetti! | Video 19.10.2020 | 19:46
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Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı | Video 19.10.2020 | 19:35
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Son dakika! Londra’da kiliseye saldırı | Video 19.10.2020 | 19:34
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Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı | Video 19.10.2020 | 17:44
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Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor | Video 19.10.2020 | 17:44
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Kıyıya vuran balina saatler süren operasyonla kurtarıldı | Video 19.10.2020 | 17:44
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ANALİZ | Ersin Tatar, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı oldu | Video 19.10.2020 | 12:53
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Rallide 6 araç art arda aynı noktaya uçarak böyle hurdaya döndü | Video 19.10.2020 | 13:05
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Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya giren BAE heyetini camiden çıkardı | Video 19.10.2020 | 11:14
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Bağdat’ta şoke eden görüntü! 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne böyle attı! | Video 18.10.2020 | 21:36
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Tayland’da protestocular Bangkok sokaklarını ele geçirdi | Video 18.10.2020 | 21:36
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İrlanda’dan korona salgınında yeni önlemler | Video 18.10.2020 | 17:39
Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ermenistan'ın iki insani ateşkesi de ihlal etmesi ve aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivili katletmesi büyük tepki toplamış, uluslararası aktörler ve BM'den ses çıkmamıştı. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun Medina ismindeki bebeği öldürmesi, işlediği savaş suçunun son örneği olarak dünya gündemine oturdu. Peki, Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son durum ne, en son hangi köy ve bölgeler işgalden kurtarıldı? İşte, Azerbaycan Ermenistan son durum ve sahadan son bilgiler...