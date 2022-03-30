Video Dünya Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video
Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video

Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video

30.03.2022 | 14:54

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Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

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Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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