Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.