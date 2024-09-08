Batı Şeria-Ürdün sınırında saldırı: 3 İsrailli öldü | Video 08.09.2024 | 15:06 İsrailli Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria ile Ürdün sınırında gerçekleştirilen saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

IDF, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün sınırında İsraillilere yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Allenby Köprü Geçişi'nde gerçekleştirilen saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü duyuran IDF, saldırganın sınıra bir araçla yaklaştığını ve İsrailli güvenlik güçlerine ateş açtığını bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın İsrailli güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ölen İsraillilerin 50'li yaşlarında olduğu aktarıldı.Ürdün tarafından yapılan açıklamada ise, sınırın Ürdün tarafının kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.