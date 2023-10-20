Video Dünya Batı Şeria’da tansiyon yüksek! A Haber o bölgede | Video
Batı Şeria’da tansiyon yüksek! A Haber o bölgede | Video

Batı Şeria’da tansiyon yüksek! A Haber o bölgede | Video

20.10.2023 | 16:55

İsrail, Batı Şeria’da taş atan göstericilere ateş açtı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları sıcak noktadan aktardı..

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