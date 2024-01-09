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Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video

Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video

09.01.2024 | 16:11

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşme gerçekleştirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına başladı. Bakan Blinken, başkent Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Herzog görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Desteğiniz, İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığınız ve İsrail'in bu savaşı kazanmasını sağladığınız için size minnettarız" ifadelerini kullandı. Herzog, "Perşembe günü Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davası başlayacak. Bu iddiadan daha iğrenç ve akıl almaz bir şey olamaz. Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız ve meşru müdafaa hakkımızı savunacağız" dedi.

"SİVİLLERE VERİLEN ZARARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINMALI"
Blinken ise konuşmasında, "Bölgedeki diğer ülkelerden (Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan) yeni geldim ve söz konusu ülke liderlerinden duyduklarımın bir kısmını Cumhurbaşkanı Herzog ile paylaşmak istiyorum. Bugün ilerleyen saatlerde Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve kabineyle de görüşeceğim. Ayrıca tabii ki bazı rehinelerin aileleriyle oturup onları evlerine, ailelerinin yanına döndürmek için gösterdiğimiz aralıksız çabaları ele alma fırsatımız olacak ve özellikle ileriye yönelik yol haritası hakkında konuşulacak çok şey var" ifadelerine yer verdi.

Blinken ve Herzog daha sonra görüşmeye geçti. Blinken görüşme sırasında Gazze'deki savaşta sivillere verilen zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Blinken, ayrıca ABD'nin Gazze'deki sivillere insani yardımın sürekli bir şekilde sağlanması çağrısını yineledi. Görüşmede Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için devam eden çalışmalar da ele alındı.

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