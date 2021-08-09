Video Dünya Çekya'da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video

Çekya'da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video

Çekya'da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video
09.08.2021 | 08:45

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Çekya’nın Brno kentinde düzenlenen geleneksel Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali izleyenlere görsel şölen yaşatırken, Rus Kozmonot Yuri Gagarin’in uzaya çıkışının 60. yılı sebebiyle festival kapsamında bu yıl ilk kez yüzlerce drone ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

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Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen geleneksel Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali'nin ilk gösterisi Spilberk Kalesi üzerinde gerçekleştirildi. Gökyüzünde renkli sahnelerin oluştuğu "Avrupa'dan Selamlar" adlı gösteri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. Ayrıca 14 Ağustos'ta "Kıtalardan Kıtalara Selamlar" adlı 2. gösterinin gerçekleştirileceği festival kapsamında 13 farklı ülkeden gelen yarışmacı, farklı havai fişek performansları sunacak.

YÜZLERCE DRONE İLE IŞIK GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ayrıca Festival kapsamında bu yıl ilk kez, Rus Kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkışının 60. yılı sebebiyle yüzlerce drone kullanılarak Brno kentinde yer alan Kravi Hora bölgesi üzerinde önce bir roket, ardından Dünya ile Ay ve sonrasında ise Mars şekilleri çizildi. Yaklaşık 8 dakika süren gösteri, 1 saat aranın ardından tekrar gerçekleştirildi. Gösteri için ise kent merkezinden Kravi Hora'ya ek seferler düzenlenmesine rağmen toplu taşıma yeterli olmazken, Brno polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteriyi en az 5 bin kişinin izlediğinin tahmin edildiği belirtildi.

GÖSTERİ 4 MİLYON (1,6 MİLYON TÜRK LİRASI) KRONA MAL OLDU
Brno Belediye Başkan Yardımcısı Tomas Kolacny yaptığı açıklamada, düzenlenen drone gösterisinin 4 milyon krona (1.5 milyon Türk lirası) mal olduğunu belirterek, "Drone gösterisi, Gagarin'in uzaya çıkışının 60. yıldönümünü anmak için düzenleniyor. İnsanlığı ileriye götüren şeyin teknoloji olduğu açıktır. Bu yüzden bu gösteri, havai fişeklerin geçmişin bir mirası olduğunu ve bir drone gösterisinin ise geleceğe bir bakış olabileceğini anlatıyor. Bu gösteri bize 4 milyon krona mal oldu" ifadelerini kullandı.

Güney Moravya Valisi Jan Grolich yaptığı açıklamada ise, "Güney Moravya'nın diğer bölgelerinden turistlerin de havai fişek gösterileri için Brno'ya geleceğini planlıyoruz. Bu gösteriler, Güney Moravya'da turizmi daha da canlandırmamıza yardımcı olacak" dedi.

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