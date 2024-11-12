Video Dünya Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video
Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video

Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video

12.11.2024 | 15:42

Çin'in Zhuhai kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu ilk bilgilere göre 35 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı mı olduğu araştırılırken, 62 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasında daldı. Yerel medya, en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin yaralandığını aktardı. Panik anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de bir araç kalabalığın arasına daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 03:32
Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 12.11.2024 | 15:42
Amsterdam’da tramvay ateşe verildi | Video 01:51
Amsterdam’da tramvay ateşe verildi | Video 12.11.2024 | 12:38
Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video 00:49
Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video 12.11.2024 | 11:08
ABD’den Haiti’ye giden yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu | Video 00:18
ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu | Video 12.11.2024 | 09:59
İsrail Gazze’de güvenli ilan ettiği bölgeye saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 01:00
İsrail Gazze’de "güvenli" ilan ettiği bölgeye saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 12.11.2024 | 08:44
Hindistan’da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:19
Hindistan’da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı | Video 12.11.2024 | 08:43
Filipinler’i Toraji Tayfunu vurdu: 2 bin 500 köye tahliye emri | Video 03:45
Filipinler'i Toraji Tayfunu vurdu: 2 bin 500 köye tahliye emri | Video 11.11.2024 | 11:19
Ukrayna istihbaratı Rusya’daki Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı | Video 00:25
Ukrayna istihbaratı Rusya'daki Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı | Video 11.11.2024 | 10:36
İslami Direniş Örgütü: Kritik İsrail hedeflerine yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildi | Video 00:31
İslami Direniş Örgütü: "Kritik İsrail hedeflerine yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildi" | Video 11.11.2024 | 08:45
El Kassam Tugayları: 15 İsrail askeri öldürüldü | Video 00:10
El Kassam Tugayları: "15 İsrail askeri öldürüldü" | Video 11.11.2024 | 08:45
Meksika’da bir bara ateş açıldı: 10 ölü | Video 01:26
Meksika'da bir bara ateş açıldı: 10 ölü | Video 10.11.2024 | 13:10
İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: 13’ü çocuk 33 ölü | Video 02:29
İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 13'ü çocuk 33 ölü | Video 10.11.2024 | 10:27
Pakistan’da tren istasyonunda bombanın patlama anı kamerada... 24 ölü, 44 yaralı! 01:18
Pakistan'da tren istasyonunda bombanın patlama anı kamerada... 24 ölü, 44 yaralı! 09.11.2024 | 10:30
Amsterdam’da Filistin bayrağını indirip nehre attılar 01:36
Amsterdam'da Filistin bayrağını indirip nehre attılar 08.11.2024 | 09:40
İsrail Gazze’de bir evi vurdu: Çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti 02:10
İsrail Gazze’de bir evi vurdu: Çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti 08.11.2024 | 09:13
Rafael Kasırgası’nın vurduğu Küba karanlığa gömüldü | Video 01:28
Rafael Kasırgası'nın vurduğu Küba karanlığa gömüldü | Video 07.11.2024 | 14:11
Filipinler’de Yinxing Tayfunu alarmı: 160 bin kişi tahliye edildi | Video 05:05
Filipinler'de Yinxing Tayfunu alarmı: 160 bin kişi tahliye edildi | Video 07.11.2024 | 12:52
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı | Video 00:32
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı | Video 07.11.2024 | 08:55
Beyrut Uluslararası Havalimanı, İsrail saldırıları nedeniyle hasar gördü | Video 01:14
Beyrut Uluslararası Havalimanı, İsrail saldırıları nedeniyle hasar gördü | Video 07.11.2024 | 08:55
47. ABD Başkanı Donald Trump zafer konuşması yaptı 12:26
47. ABD Başkanı Donald Trump zafer konuşması yaptı 06.11.2024 | 10:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA