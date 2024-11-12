Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video
Çin'in Zhuhai kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu ilk bilgilere göre 35 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı mı olduğu araştırılırken, 62 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
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