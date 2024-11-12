Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 12.11.2024 | 15:42 Çin'in Zhuhai kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu ilk bilgilere göre 35 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı mı olduğu araştırılırken, 62 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasında daldı. Yerel medya, en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin yaralandığını aktardı. Panik anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.