Video Dünya Çin’de orman yangını: 3 bin 400 kişi tahliye edildi | Video
Çin’de orman yangını: 3 bin 400 kişi tahliye edildi | Video

Çin’de orman yangını: 3 bin 400 kişi tahliye edildi | Video

17.03.2024 | 12:24

Çin'in Sichuan eyaletinde ormanlık alanda çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 kişi bölgeden tahliye edildi.

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Çin'in Sichuan eyaletinde dün başlayan orman yangını söndürülemiyor. Ganzi Tibet Özerk şehrine bağlı Yajiang kasabasında ormanlık alanda dün başlayan yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığını belirten yetkililer, 11 kasabadan yaklaşık 3 bin 400 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Bazı yolların kapanmasına yol açan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Bölgeye 8 helikopter ile 930 itfaiye görevlisi sevk edilirken, komşu Yunnan eyaletinden de 775 askerin çalışmalara destek olmaları amacıyla bölgeye gönderildiği açıklandı.
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