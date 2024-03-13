Video Dünya Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video

Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video

13.03.2024 | 11:20

Çin’in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çin'in Hebei eyaletine bağlı Sanhe'de bulunan bir tavuk restoranında yerel saatle 07.54'te patlama meydana geldi. Araç kameralarına yansıyan anlarda, patlamayla birlikte restorandan yoğun duman yükseldiği, binada hasar meydana geldiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinde ve park halindeki araçlarda da patlamanın şiddetiyle büyük hasar oluştu. Bölgeye 154 itfaiyeci, 36 itfaiye aracı sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Sanhe Acil Durum Yönetimine göre patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığından şüphelenildiği belirtildi. Bölgedeki çalışmalar devam ederken, restoranda patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 03:17
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 13.03.2024 | 11:20
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 00:52
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 13.03.2024 | 10:42
ABD’den Polonya’ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 04:48
ABD'den Polonya'ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 13.03.2024 | 08:40
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 01:45
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 12.03.2024 | 19:11
Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 02:18
Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 12.03.2024 | 16:41
Rusya’da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 01:13
Rusya'da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 12.03.2024 | 16:41
TDV’den Bangladeş’te İslam’ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 05:20
TDV’den Bangladeş’te İslam'ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 12.03.2024 | 14:31
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi Robot Aisha yapıyor: Gelen gitmek istemiyor... | Video 00:26
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi "Robot Aisha" yapıyor: "Gelen gitmek istemiyor..." | Video 12.03.2024 | 13:27
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 01:06
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 12.03.2024 | 13:20
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye ilk yardım gemisi yola çıktı | Video 01:19
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye ilk yardım gemisi yola çıktı | Video 12.03.2024 | 12:28
İsrail askerlerinde Filistinli sağlık çalışanlarına işkence | Video 00:48
İsrail askerlerinde Filistinli sağlık çalışanlarına işkence | Video 12.03.2024 | 12:39
Bakan Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu | Video 01:52
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu | Video 12.03.2024 | 09:15
İsrail’in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte ilk görüntüler... | Video 00:12
İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte ilk görüntüler... | Video 12.03.2024 | 09:07
İsveç NATO’nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı’nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video 06:28
İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video 11.03.2024 | 14:21
New York Times Meydanı’nda ilk teravih namazı kılındı | Video 02:00
New York Times Meydanı'nda ilk teravih namazı kılındı | Video 11.03.2024 | 09:38
Tokyo’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı | Video 04:10
Tokyo'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı | Video 10.03.2024 | 16:50
Buckingham Sarayı’nın kapısına araçla çarpan şahıs gözaltına alındı | Video 00:19
Buckingham Sarayı’nın kapısına araçla çarpan şahıs gözaltına alındı | Video 10.03.2024 | 15:47
Filistin’de acı görüntü! Cenazeler eşek arabalarıyla taşınıyor | Video 03:08
Filistin'de acı görüntü! Cenazeler eşek arabalarıyla taşınıyor | Video 10.03.2024 | 15:47
Köln’de caddeler ilk kez Ramazan ayına özel ışıklandırıldı | Video 03:38
Köln’de caddeler ilk kez Ramazan ayına özel ışıklandırıldı | Video 10.03.2024 | 08:31
Sosyal medyada viral oldu! Afrika’da dudak plakaları böyle takılıyormuş | Video 01:02
Sosyal medyada viral oldu! Afrika'da "dudak plakaları" böyle takılıyormuş | Video 09.03.2024 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA