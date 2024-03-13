Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video
Çin’in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü.
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