Çin’de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü | Video
Çin’in Heilongjiang eyaletinde bir spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti.
Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, yetkililer,tepki çeken olayın ardından 1 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.
İLK DEĞİL
Öte yandan, Temmuz ayında aynı eyaletteki Qiqihar kentinde bulunan bir okulun spor salonunun çatısı çökmüş, 11 kişi hayatını kaybetmişti.
KAR FIRTINASI ETKİLİ OLUYOR
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti, son günlerde kar fırtınası etkili oluyor. Okullarda eğitime ara verilirken, onlarca uçuş ve tren seferleri iptal edildi. Halka evde kalma çağrısı yapıldı. Devlet medyası, Heilongjiang'da daha fazla kar fırtınası beklendiğini belirterek yollardaki buzlanma ve elektrik kesintisine karşı uyarıda bulundu.
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